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Каково положение Казахстана перед заключительным матчем ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 05:15
Каково положение Казахстана перед заключительным матчем ЧМ-2023 по хоккею

РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана смогла набрать лишь четыре очка за шесть матчей в группе на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан одержал две победы по буллитам, сенсационно обыграв сборные Норвегии (4:3) и Словакии (4:3), и потерпел четыре крупных поражения — от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7).

После шести игр сборная Казахстана с четырьмя очками занимает шестое место в турнирной таблице группы В.

Актуальное положение команд таково: Швейцария — 15 очков (5 матчей), Чехия — 13 очков (5 матчей), Канада — 11 очков (5 матчей), Латвия — 11 очков (6 матчей), Словакия — 5 очков (5 матчей), Казахстан — 4 очка (6 матчей), Норвегия — 4 очка (5 матчей), Словения — 0 очков (5 матчей).

В заключительном матче группы сборная Казахстана сыграет с командой Словении.


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