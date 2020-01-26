Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения «Салавату Юлаеву»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В составе хозяев шайбами отметились Дмитрий Кугрышев (13-я минута), Тему Хартикайнен (19-я и 50-я), Александр Кадейкин (42-я) и Никита Сошников (57-я), у гостей отметились Атте Охтамаа (33-я) и Роман Старченко (44-я).

Таким образом, у «Барыса» осталось 67 очков и он на третьем месте Восточной конференции лиги, на два балла меньше у екатеринбургского «Автомобилиста», и на пять больше у казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда». В Дивизионе Чернышева подопечные Андрея Скабелки на второй позиции, выше только «Авангард».

27 января «Барыс» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом».