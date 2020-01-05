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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения рижскому «Динамо»
5 Января 2020 01:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде проиграл рижскому «Динамо», пишет Sports.kz.
Новости по теме«Динамо» Рига — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Торпедо» «Барыс» выиграл третий подряд гостевой матч КХЛ
Единственную шайбу в этом поединке на 13-й минуте провел Кирилл Слепец, который воспользовался ошибкой Егора Шалапова.
Таким образом, у «Барыса» осталось 55 очков и он на третьем месте Восточной конференции лиги, уступая идущему вторым омскому «Авангарду» пять баллов, а лидирующему казанскому «Ак Барсу» — семь. В дивизионе Чернышева подопечные Андрея Скабелки на второй позиции, выше только «Авангард».
В понедельник «Барыс» в Балашихе сыграет с «Авангардом».
Ключевые слова: Спорт,
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