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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения от ЦСКА

3 Ноября 2019 05:30
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения от ЦСКА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, в матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Шайбами в составе гостей отметились Богдан Киселевич (40-я минута), Михаил Григоренко (53-я) и Кирилл Капризов (59-я).

Таким образом, у «Барыса» осталось 30 очков, и он на четвертом месте Восточной конференции лиги, уступая ее лидеру казанскому «Ак Барсу» семь баллов. В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки расположилась на второй позиции, следом за омским «Авангардом».

Теперь в КХЛ наступил перерыв и следующий свой матч «Барыс» проведёт 12 ноября в Череповецке против «Северстали».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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