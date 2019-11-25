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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения «Амуру»

25 Ноября 2019 01:31
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения «Амуру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» в Нур-Султане проиграл в овертайме хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3, пишет Sports.kz.

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В составе хозяев забросили Аркадий Шестаков (14-я минута) и Павел Акользин (35-я), у гостей шайбы на счету Томаша Зогорны (38-я), Ондржея Витасека (52-я) и Игоря Руденкова (64-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 36 очков и он опустился на пятую строчку Восточной конференции лиги, уступая ее лидеру казанскому «Ак Барсу» уже 11 баллов. В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки теперь на четвертой позиции, выше нее омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал». Следующий матч «Барыс» проведет 26 ноября в Магнитогорске против «Металлурга».

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Ключевые слова: Спорт,
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