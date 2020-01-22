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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Йокеритом»

22 Января 2020 08:26
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Йокеритом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ХК «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде победил финский «Йокерит» со счетом 5:1, пишет Sports.kz.

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В составе гостей отметились Корбэн Найт (4-я минута), Никита Михайлис (26-я), Аркадий Шестаков (55-я), Линус Виделль (58-я) и Дастин Бойд (60-я), у хозяев забросил Ессе Йоэнсуу (20-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 67 очков и он на один балл отстает от лидеров Восточной конференции - казанского «Ак барса» и омского «Авангарда». В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки находится на второй позиции, уступая только «Авангарду».
Следующий матч «Барыс» проведет 23 января в Санкт-Петербурге против СКА.





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Ключевые слова: Спорт,
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