Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Торпедо»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде победил нижегородское «Торпедо» со счетом 4:0, пишет Sports.kz.

В составе гостей шайбами отметились Корбэн Найт (22-я и 56-я минуты), Егор Петухов (46-я) и Дмитрий Шевченко (48-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 48 очков и он на третьем месте Восточной конференции, уступая только казанскому «Ак Барсу» и омскому «Авангарду», при этом его отставание от второй позиции всего два балла, столько же игр в запасе. В дивизионе Чернышева «Барыс» на второй строчке, первая занята «Авангардом». В следующем матче 20 декабря «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем».