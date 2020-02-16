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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Сочи»

16 Февраля 2020 01:32
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Сочи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома победил клуб «Сочи» со счетом 3:2, пишет Sports.kz.

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В составе хозяев забросили Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22-я) и Дмитрий Шевченко (51-я), у гостей отметились Сергей Шмелев (35-я) и Мальте Стрёмвалль (46-я).

Таким образом, «Барыс» набрал 79 очков и остается на третьем месте Восточной конференции лиги, уступая омскому «Авангарду» три очка, а казанскому «Ак Барсу» — шесть. В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки на второй позиции, выше только «Авангард».
18 февраля «Барыс» в Нур-Султане примет новосибирскую «Сибирь».





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Ключевые слова: Спорт,
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