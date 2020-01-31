Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Нефтехимиком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1, пишет Sports.kz.

В составе казахстанского клуба шайбы забросили капитан Даррен Диц (22-я минута) и Антон Сагадеев (49-я), у гостей отметился Мэтт Уайт (45-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 71 очко и он на пять отстает от идущего вторым омского «Авангарда» и на шесть опережает преследующий екатеринбургский «Автомобилист» в Восточной конференции лиги. В дивизионе Чернышева команды Андрея Скабелки находится на второй позиции, выше расположился «Авангард».

Следующий матч «Барыс» проведет 1 февраля в Нур-Султане против своего принципиального соперника омского «Авангарда».









