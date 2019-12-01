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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над минским «Динамо»
1 Декабря 2019 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома победил минское «Динамо» со счетом 3:1, пишет Sports.kz.
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В составе хозяев отметились Корбэн Найт (22-я и 56-я минуты), Роман Старченко (22-я) и Атте Охтамаа (37-я), у гостей единственную шайба забросил Александр Когалев (25-я).
Таким образом, «Барыс» набрал 42 очка и поднялся на третье место Восточной конференции лиги, обойдя уфимский «Салават Юлаев», выше теперь только казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». В дивизионе Чернышева подопечные Андрея Скабелки теперь на второй позиции. 4 декабря «Барыс» в Нур-Султане примет финский «Йокерит».
Ключевые слова: Спорт,
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