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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над минским «Динамо»

1 Декабря 2019 23:00
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над минским «Динамо»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома победил минское «Динамо» со счетом 3:1, пишет Sports.kz.

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В составе хозяев отметились Корбэн Найт (22-я и 56-я минуты), Роман Старченко (22-я) и Атте Охтамаа (37-я), у гостей единственную шайба забросил Александр Когалев (25-я).

Таким образом, «Барыс» набрал 42 очка и поднялся на третье место Восточной конференции лиги, обойдя уфимский «Салават Юлаев», выше теперь только казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». В дивизионе Чернышева подопечные Андрея Скабелки теперь на второй позиции. 4 декабря «Барыс» в Нур-Султане примет финский «Йокерит».

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Ключевые слова: Спорт,
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