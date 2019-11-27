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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Металлургом»

27 Ноября 2019 02:20
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Металлургом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде победил магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 2:1, пишет Sports.kz.

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В составе хозяев отметился Сергей Мозякин (7-я минута), у гостей шайбы на свой счет записали Павел Акользин (26-я) и Линус Виделль (62-я).

Таким образом, «Барыс» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место Восточной конференции лиги, уступая ее лидеру казанскому «Ак Барсу» 11 баллов. В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки снова на третьей позиции, выше нее только омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». 28 ноября «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

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Ключевые слова: Спорт,
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