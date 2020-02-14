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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над ЦСКА

14 Февраля 2020 09:00
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Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над ЦСКА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде победил московский ЦСКА со счетом 3:2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В составе хозяев отметились Сергей Толчинский (13-я минута) и Клас Дальбек (49-я), у гостей же забросили Корбэн Найт (19-я), Линус Виделль (36-я) и Даррен Диц (53-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 77 очков и он на третьем месте Восточной конференции, уступая омскому «Авангарду» и казанскому «Ак Барсу». В дивизионе Чернышева подопечные Андрея Скабелки на второй позиции, выше только «Авангард».

15 февраля «Барыс» в Нур-Султане примет «Сочи».


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Ключевые слова: Спорт,
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