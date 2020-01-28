Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Автомобилистом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде победил екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В составе гостей шайбами отметились Корбэн Найт (16-я минута), Никита Михайлис (32-я), Линус Виделль (39-я) и Дастин Бойд (60-я), у хозяев забросили Рафаэль Батыршин (21-я) и Евгений Мозер (55-я).

Таким образом, у «Барыса» стало 69 очков, и он закрепился на третьей строчке Восточной конференции лиги, уступая лидирующим казанскому «Ак Барсу» и омскому «Авангарду» пять баллов, опережая при этом на четыре «Автомобилист». В дивизионе Чернышева команда Андрея Скабелки на второй позиции, выше только «Авангард».

Следующий матч «Барыс» проведет 30 января в Нур-Султане против нижнекамского «Нефтехимика».