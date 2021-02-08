Каково положение «Барыса» в КХЛ после поражения от «Металлурга»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» проиграл в гостях магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

У «Барыса» дубль оформил Филип Вароне (23-я и 39-я минуты), а в составе «Металлурга» шайбы забросили Сергей Плотников (21-я и 47-я) и Николай Кулемин (50-я).

После этого поражения казахстанский клуб остался на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции — у него 62 очка после 54 матчей. На данный момент потенциальным соперником «Барыса» по первому раунду плей-офф КХЛ является лидер Востока — казанский «Ак Барс». До конца «регулярки» «Барысу» осталось провести шесть матчей.