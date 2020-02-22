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Каково место «Барыса» в таблице за два матча до окончания «регулярки» КХЛ

22 Февраля 2020 02:16
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Каково место «Барыса» в таблице за два матча до окончания «регулярки» КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барысу» осталось сыграть в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) два матча. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На данный момент казахстанская команда с 82 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Впереди ее ждут заключительные выездные игры «регулярки»: 24 февраля — с «Адмиралом», 26 февраля — с «Амуром».
Что касается главного конкурента «Барыса», «Авангарда», то омская команда имеет в активе на одно очко больше — 83, и занимает второе место на Востоке. «Авангарду» также осталось провести два матча, оба — дома: 23 февраля с «Локомотивом», 25 февраля — с «Автомобилистом».





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Ключевые слова: Спорт,
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