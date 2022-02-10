Какова зарплата библиотекарей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ - Сколько составляет зарплата библиотекарей в Нур-Султане, рассказал руководитель столичного управления культуры города Санат Шапашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются сотрудники культуры. Первое, это конечно, низкая заработная плата сотрудников библиотечной системы. В зависимости от стажа и образования средняя заработная плата составляет 72 тысячи тенге. Соответственно, если молодой специалист пришел работать, то он будет получать 50 тысяч тенге. Это не такая большая сумма, как вы понимаете. Отсюда вытекает кадровая проблема», - рассказал Санат Шапашов во время заседания постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития в столичном маслихате.

Он отметил, что по Казахстану на сегодня есть всего четыре точки обучения, где можно получить среднее образование и только одно высшее по специальности «библиотекарь».

«Четыре места обучения находятся в Кокшетау, Караганде, Шымкенте, Алматы. Кадры не развиваются, не растут, не идет повышение квалификации, дополнительного образования не получают. Профессия не является популярной, никто не хочет становиться библиотекарем», - отметил руководитель управления культуры.