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    10:35, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Какова занятость реанимационных коек в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова на сегодня занятость реанимационных коек, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня занято 22% реанимационных коек (порядка 588 пациентов). В целом, укрепление материально-технической базы позволит не допустить заимствование оборудования между медицинскими организациями при развитии эпидемиологической ситуации по реалистичному прогнозу», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что для дальнейшего дооснащения медицинских организаций оборудованием из республиканского бюджета на 2021-2022 годы предусмотрено выделение 85 млрд тенге.

    «Работа по дооснащению реанимационных отделений будет продолжена регионами на системной основе», - заверил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 242, город Алматы - 585, город Шымкент - 30, Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 153, Алматинская область - 278, Атырауская область - 64, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 28, Западно-Казахстанская область - 101, Карагандинская область - 90, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 39, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 31, Северо-Казахстанская область - 24, Туркестанская область - 16. Всего в стране выявлено 256 837 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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