Какова занятость инфекционных коек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова занятость инфекционных коек в Казахстане сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В конце прошлой недели проведены республиканские штабы с участием руководства местных исполнительных органов города Нур-Султан и Карагандинской области по оценке готовности к росту заболеваемости и принимаемым мерам. Даны рекомендации», - сказала Ажар Гиният.
Министр добавила, что работа со всеми регионами будет продолжена.
«Всего в стране на сегодня развернуто более 21,0 тысяч инфекционных коек, занято - 33%, реанимационных коек – более 2 тысяч, их них занято 16%. В резерве имеется 30 тыс. инфекционных и 3 тыс. реанимационных коек. Вопрос занятости коечного фонда по регионам находится на постоянном контроле», - заверила глава Минздрава.
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