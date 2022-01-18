+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какова занятость инфекционных коек в Казахстане

18 Января 2022 09:47
Поделиться:
Какова занятость инфекционных коек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова занятость инфекционных коек в Казахстане сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие доплаты на сегодня производятся медикам
Активизировать работу мониторинговых групп поручил Премьер-Министр РК Уровень госпитализации по КВИ вырос в 3,5 раза в Актюбинской области Колоссальная нагрузка идет на сеть ПМСП – замруководителя акмолинского облздрава

«В конце прошлой недели проведены республиканские штабы с участием руководства местных исполнительных органов города Нур-Султан и Карагандинской области по оценке готовности к росту заболеваемости и принимаемым мерам. Даны рекомендации», - сказала Ажар Гиният.

Министр добавила, что работа со всеми регионами будет продолжена.

«Всего в стране на сегодня развернуто более 21,0 тысяч инфекционных коек, занято - 33%, реанимационных коек – более 2 тысяч, их них занято 16%. В резерве имеется 30 тыс. инфекционных и 3 тыс. реанимационных коек. Вопрос занятости коечного фонда по регионам находится на постоянном контроле», - заверила глава Минздрава.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Какие доплаты на сегодня производятся медикам
Активизировать работу мониторинговых групп поручил Премьер-Министр РК
Уровень госпитализации по КВИ вырос в 3,5 раза в Актюбинской области
Колоссальная нагрузка идет на сеть ПМСП – замруководителя акмолинского облздрава
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив