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Какова загруженность инфекционных стационаров в ЗКО

Автор:  
Серик Сабеков
4 Мая 2021, 11:30
Какова загруженность инфекционных стационаров в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова загруженность инфекционных стационаров в Западно-Казахстанской области, сообщил глава региона Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Функционирует 18 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 50%. В резерве имеется около 1 400 койко-мест», - сказал Гали Искалиев на заседании Правительства.

Аким добавил, что во исполнение поручения главы Правительства обеспечен необходимый норматив стабилизационного фонда лекарственных средств и медизделий.

«В аптечной сети и медорганизациях области имеется двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств», - заверил Гали Искалиев.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой сообщил, в каких регионах отмечается высокая занятость инфекционных и реанимационных коек.

По состоянию на 4 мая занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%.

«Высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе Нур-Султан - 60%, в Алматы - 57%, в Кызылординской области - 59%, в Алматинской области - 56%. Занятость реанимационных коек в городе Нур-Султан и Западно-Казахстанской области - по 62%, в Алматы - 52%», - сообщил Алексей Цой.


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