Какова угроза использования цифровых технологий в террористических целях – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об угрозе использования цифровых технологий в террористических целях рассказал председатель Совета российского ПИР-Центра Евгений Бужинский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на брифинге в рамках пятого юбилейного заседания политического форума «Астана Клуб» Евгению Бужинскому был задан вопрос: как на угрозу терроризма влияет развитие цифровых технологий.«Если иметь ввиду кибероружие, это настолько неизведанное пока что поле, что даже подступиться к нему сложно. Очень много дискуссий по поводу того, что кибероружие по своей разрушительной силе может превзойти ядерное оружие. Но вот как регулировать эту сферу, никто до сих пор не знает, потому что очень трудно разделить: это государство или какие-то негосударственные образования, в том числе и террористы. Поэтому если кибероружие будет использовано в террористических целях, это, конечно, страшно», - сказал Евгений Бужинский, отвечая на вопросы журналистов.Он также остановился на таком виде цифровых технологий, как «искусственный интеллект».«Есть еще «искусственный интеллект», который тоже близок к цифровому оружию. Поэтому тут непаханое поле. Если это использовать в террористических целях, мы, конечно, можем зайти очень далеко», - добавил Евгений Бужинский.