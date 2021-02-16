НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова трудоустраиваемость выпускников столичных колледжей, сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Колледжами города в 2020 году выпущено 6603 человек, трудоустроены – 4091 (61,9 %), поступили в вузы и колледжи – 1352 (20,5 %) человек; призваны в ряды Вооруженных Сил – 435 (6,6 %) человек; выехали за пределы республики – 75 (1,1 %) человек; вышли в декретный отпуск – 128 (1,9 %) человек», - сообщили в пресс-службе городского акимата, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Согласно предоставленным данным, всего трудоустроенные и занятые выпускники– 6070 (91,9 %) человек.

Выпуск обучавшихся по государственному образовательному заказу в 2020 году составил 3789 человек, из них трудоустроены – 2545 (67,1 %) человек, поступили в вузы и колледжи – 667 (17,6 %) человек, призваны в ряды Вооруженных Сил – 306 (8,1 %) человек, выехали за пределы республики – 10 (0,3 %) человек, вышли в декретный отпуск –88 (2,3 %) человек.

Всего трудоустроенные и занятые выпускники, обучавшихся по государственному образовательному – 3615 (95,4 %) человек.

Справочно: выпуск 2019 г. обучавшихся по государственному образовательному заказу составил 3747 человек, из них трудоустроенные и занятые выпускники– 3589 (95,8 %) человек. По данным Государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП), доля трудоустроеных составила 62,6 %.

В настоящее время Управлением образования создана база данных «Выпускник», в соответствии с которой ведется мониторинг трудоустройства выпускников колледжей в несколько этапов: первый–нализ трудоустройства и занятости; второй – анализ трудостройства по специальностям в соответствии с дипломом; третий – сверка данных с Государственным центром по выплате пенсий (ГЦВП) по наличию пенсионных отчислений (декабрь, март).







