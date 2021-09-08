НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова текущая ситуация с Малым Талдыколем? Об этом на онлайн брифинге рассказала руководитель столичного управления окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Озеро Талдыколь и водно-болотный объект Малый Талдыколь не связаны друг с другом и не оказывают взаимного влияния посредством поверхностного перетока, поскольку напорные дамбы озера Талдыколь исключают такую возможность. Взаимное влияние посредством подземных вод также невозможно. Поскольку грунты в данной местности отличаются низкой водопроницаемостью, водоотдачей. Тип атмосферный. Гидрологический режим питания характеризируется с основными составляющими водного баланса. Это приток талых вод и испарение с водной поверхности в течение теплого периода», - пояснила Алия Кожабаева.

По словам руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлана Уранхаева, речи об осушении не идет.

«Прошу не путать озеро Талдыколь с существующими водно-болотными угодиями, находящимися около него. В соответствии с генеральным планом развития города восточнее озера Талдыколь планируется строительство многоквартирных жилых домов, детских садов, другой социальной инфраструктуры: поликлиники и другие учреждения. Водная гладь там, где водно-болотные угодия имеют больше зеркала воды, сохраним. Речи об осушении в настоящее время не идет. Речь идет о благоустройстве и застройке этой территории.

Свое мнение по этому поводу выразил президент РОО «Байтақ Болашақ» Азаматхан Амиртаев.

«Маленькое озеро не стоит называть Малым Талдыколем. Там раньше было много водных систем: на месте «Хан шатыра», зеленого квартала.

«Изначально это было болотной местностью. В городе не должно быть загрязненных озер. Это известно по экстандарту ООН. В этом случае акимат пришел к компромиссу. Договорившись с застройщиком, акимат сказал, что не будет полностью высушать озеро. Также вокруг создадут парк. Мы столько поднимали эту тему. Это небольшая победа для экологов. Если создадут водоем, благоустроят, расположится парк, мне кажется, это будет хорошим делом для сохранения нашей природы», - добавил он.