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Какова текущая обстановка в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Января 2022, 18:59
Какова текущая обстановка в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 9 января ситуация в стране, а вместе с ней и в Атырауской области, входит в нормальное русло, хотя в регионе продолжается антитеррористическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С момента начала операции в Атырау задержаны 197 человек. Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

«На Центральной площади в городе Атырау, где до этого собирались демонстранты, людей нет. Здание областного акимата, которое подверглось штурму протестующих, также продолжает работу в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Во время имевшихся в стране массовых беспорядков возникли трудности в железнодорожном сообщении. В Атырау движение пассажирских поездов уже восстановлено. Охрана железнодорожного вокзала, имеющий статус стратегического объекта, усилена. Все пассажиры, входящие в здание вокзала и выходящие оттуда, а также их багаж проходят специальную проверку.

Атырауская область   Происшествия   Безопасность   ЧП-2022  
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