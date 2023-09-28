Какова судьба бывших сотрудников ликвидированного холдинга «Зерде»

В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сообщили о дальнейшей судьбе ликвидированного в прошлом году холдинга «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Из общей штатной численности холдинга «Зерде» в количестве 158 штатных единиц численность административного персонала составляла 48 штатных единиц (30%). На момент ликвидации, фактическая численность холдинга «Зерде» составила 101 человек, которые получили компенсационные выплаты в связи с потерей работы в размере 2 (двух) среднемесячных заработной платы, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

В Мнцифры сообщили, что в период ликвидации холдинга «Зерде», в целях оказания содействия сотрудникам в трудоустройстве, а также информировании по актуальным вакансиям, функционировал офис по трудоустройству.

- В офис трудоустройства обратились 33 сотрудника холдинга «Зерде», которые получили консультации по вопросам трудоустройства в другие подведомственные организации МЦРИАП. В период ликвидации холдинга «Зерде», МЦРИАП организовал мониторинговую группу по трудоустройству. По итогам проведенных мероприятий, в другие подведомственные организации были трудоустроены 25% сотрудников холдинга «Зерде», - говорится в ответе.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось о решении по ликвидации холдинга «Зерде». В апреле 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде». Во время расширенного заседания правительства президент выразил недовольство ходом цифровизации в стране.