Какова судьба возвращенных из Сирии детей-сирот - комментарий КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента Комитета национальной безопасности РК Бакытбек Рахимбердиев рассказал о дальнейшей судьбе возвращенных из Сирии детей-сирот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительная работа проведена, у всех детей найдены родственники, которые выражают готовность принять их в свои семьи. Надо понимать, что есть определенные юридические процедуры, связанные с усыновлением и восстановлением документов. После прохождения этих процедур, никаких препятствий для того, чтобы эти сироты вернулись к своим родственникам, нет», - сказал Бакытбек Рахимбердиев на пресс-конференции в МИД.



Он также рассказал о процессе адаптации к нормальной жизни для всех возвращенных казахстанцев.



«Адаптация будет длиться не один месяц - здесь надо уточнить, что в течение месяца, а может и меньше, будут находиться эти люди в специальном центре, близ Актау. В течение этого времени будет проведено полное медицинское обследование и начата работа по реабилитации. После этого они вернутся к местам своего проживания, где эта работа продолжится. Это довольно длительный процесс, поскольку эти люди пребывали за границей и подвергались негативному воздействию на протяжении нескольких лет. Соответственно, и обратное позитивное наше воздействие должно проводиться достаточно долго», - объяснил спикер.



Что касается тонкостей реабилитационной работы, то здесь, по его словам, задействованы специалисты, детские психологи, в том числе.



«Содействуют специалисты и в области религии, в частности, сотрудники Духовного управления мусульман Казахстана. Есть соответствующие методики, у нас достаточно большой опыт этой работы, поскольку мы не в первый раз сталкиваемся с людьми, подвергшимися такому воздействию», - добавил он.



Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

20 из 231 подозреваются в терроризме и будут наказаны, в случае наличия доказательств их вины.