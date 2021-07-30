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Какова стоимость транзитных контейнерных перевозок через Казахстан

30 Июля 2021 15:15
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Какова стоимость транзитных контейнерных перевозок через Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова цена транзитных контейнерных перевозок через Казахстан, рассказал директор Департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень большой объем (контейнерных перевозок) идет из Европы. Если пять лет назад у нас с Европы были малые объемы, то сейчас очень большое производство идет готовой продукции. В основном это автомобильный транспорт на Китай», - сказал Ержан Байгожин в интервью журналистам.

Он также рассказал, сколько стоит перевозка одного контейнера из Европы в Китай через Казахстан.

«Сейчас ставки выросли из-за пандемии. Ранее в среднем перевозка одного контейнера составляла в среднем 6-7 тысяч долларов, сейчас цена поднялась до 9 тысяч долларов США. Потому что из-за пандемии очень мало кораблей сейчас ходит, и они тоже подняли свои цены на перевозки», - пояснил Ержан Байгожин.

Ранее он сообщил, что в Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных. «Мы планируем продолжить эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». То есть, у нас из-за того, что есть ограничения по Китаю, вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не все стоит, но идут небольшие ограничения», - отметил Ержан Байгожин.



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#Транспорт   #Китай   #Евросоюз  
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Автор:

Серик Сабеков

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