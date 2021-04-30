Какова средняя заработная плата в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации Бюро национальной статистики РК, в І квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ».

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 115,2%, реальной –107,4%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 509,8 тысячи тенге (в 2,2 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 420,8 тысячи тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 345,7 тысячи тенге (в 1,5 раза), в сфере информации и связи – 328,1 тысячи тенге (в 1,4 раза соответственно). Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 116,1 тысячи тенге и водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 141,8 тысячи тенге.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 405,8 тысячи тенге, что в 1,7 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 166,7 тысячи тенге, что на 27,8% ниже среднего уровня по стране.

В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы). Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, какой процент казахстанцев проживает за чертой бедности. По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2020 году составила 5,3% (в 2019 году – 4,3%).

Рассматривая уровень бедности в разрезе регионов в 2020 году, следует отметить, что наиболее высокие значения зарегистрированы в Туркестанской (12,2%), Северо-Казахстанской (6,7%), Восточно-Казахстанской (6,5%) областях, наименьшее - в городе Нур-Султане (1,5%).











