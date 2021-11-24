Какова среднемесячная зарплата в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги социально-экономического развития жамбылского региона за десять месяцев обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, председательствовал на совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова отметила, что Жамбылская область находится на втором месте среди регионов страны по экономическому росту, который за отчетный период составил 104,9 процента, что выше республиканского показателя, составляющего 103,9 процента.

«Объем производства в промышленности составил 105 процентов, в сельском хозяйстве - 100,1, строительстве - 107,3, объем сданного в эксплуатацию жилья - 116,4 процента, инвестиций — 111, объем торговли - 105,7 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7 процента увеличились показатели в сфере транспорта и логистики. По итогам трех кварталов текущего года среднемесячная заработная плата составила 184,4 тысячи тенге, увеличившись на 22,6 процента. По итогам 11 месяцев ожидается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям», - отметила спикер.

По словам руководителя управления финансов Жаксылыка Сапаралиева, доходы бюджета составили 376 миллиардов тенге, увеличившись на 2,5 процентов, собственные доходы – 76,4 миллиарда тенге, что больше на 13,5 процента.

«Освоено 390,4 миллиарда тенге, что составляет 99,4 процента. По темпам освоения бюджета среди регионов Жамбылская область занимает второе место», - подчеркнул Жаксылык Сапаралиев, руководитель управления финансов.

Акимы районов, которые участвовали в совещании в режиме видеоконференции, отчитались о проделанной работе, о мерах по устранению недочетов.

«Наша цель – сохранить темпы роста экономики и добиться хороших результатов по итогам года. Необходимо обратить внимание на показатели, по которым в данный момент наша область отстает. Акимам Тараза и районов, руководителям управлений были даны конкретные поручения в этом направлении. Нужно держать актуальные вопросы на личном контроле и принимать конкретные меры по выполнению данных поручений. Касаемо освоения денег, план должен быть обязательно выполнен», - потребовал Бердибек Сапарбаев.