Какова среднемесячная зарплата в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В третьем квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Актюбинской области составила 209 731 тенге. Индекс номинальной заработной платы к третьему кварталу 2020 года составил 118,3%, реальной 108,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент статистики.

Среди отраслей самая высокая заработная плата отмечается в сфере финансовой и страховой деятельности, где платят 315 420 тенге, что в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. На втором месте стоят работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – они получают 318 299 тенге в месяц, что также больше среднеобластного уровня в 1,5 раза.

Самая низкая заработная плата у работников в области деятельности административного и вспомогательного обслуживания – 101 706 тенге, что на 51,5% меньше показателя в среднем по области. Средняя зарплата в сфере сельского хозяйства тоже не большая – она составляет 111 335 тенге, в сфере образования – 161 940 тенге, в сфере здравоохранения – 194 247 тенге, в строительстве – 216 835 тенге.

Среди районов Актюбинской области наиболее высокая заработная плата наблюдается в Хромтауском районе, где платят 249 930 тенге, что на 19,2% превышает среднеобластной показатель. Самая низкая заработная плата – в Уилском районе, ее величина составила 140 864 тенге, что на 32,8% ниже среднего уровня по области.