Какова ситуация с заболеваемостью корью в РК — данные Минздрава
О ситуации с заболеваемостью корью в республике рассказала вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Регистрация кори продолжается. Но все те меры, которые мы принимали в прошлом году и продолжаем принимать, это дополнительная иммунизация против кори 1,5 млн человек. На сегодня где-то 1,4 млн провели, это дети до пяти лет. И наверстывающая вакцинация, это дети до 18 лет, которые пропустили свою вакцинацию, она до сих по продолжается. Плюс еще плановая вакцинация. Все это дало результат с точки зрения эпидситуации по кори, — сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.
Она также уточнила, насколько снизилась заболеваемость.
— Самый пик у нас был в декабре, сейчас ежемесячно заболеваемость корью в среднем на 30% снижается по отношению к предыдущему месяцу. С учетом самого пикового месяца в 2,2 раза заболеваемость корью снизилась, — пояснила Айжан Есмагамбетова.