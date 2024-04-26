— Регистрация кори продолжается. Но все те меры, которые мы принимали в прошлом году и продолжаем принимать, это дополнительная иммунизация против кори 1,5 млн человек. На сегодня где-то 1,4 млн провели, это дети до пяти лет. И наверстывающая вакцинация, это дети до 18 лет, которые пропустили свою вакцинацию, она до сих по продолжается. Плюс еще плановая вакцинация. Все это дало результат с точки зрения эпидситуации по кори, — сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.