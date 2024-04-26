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    19:48, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Какова ситуация с заболеваемостью корью в РК — данные Минздрава

    прививка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    О ситуации с заболеваемостью корью в республике рассказала вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Регистрация кори продолжается. Но все те меры, которые мы принимали в прошлом году и продолжаем принимать, это дополнительная иммунизация против кори 1,5 млн человек. На сегодня где-то 1,4 млн провели, это дети до пяти лет. И наверстывающая вакцинация, это дети до 18 лет, которые пропустили свою вакцинацию, она до сих по продолжается. Плюс еще плановая вакцинация. Все это дало результат с точки зрения эпидситуации по кори, — сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

    Она также уточнила, насколько снизилась заболеваемость.

    — Самый пик у нас был в декабре, сейчас ежемесячно заболеваемость корью в среднем на 30% снижается по отношению к предыдущему месяцу. С учетом самого пикового месяца в 2,2 раза заболеваемость корью снизилась, — пояснила Айжан Есмагамбетова.

    Теги:
    Здравоохранение Сенат Эпидситуация Вакцинация Здоровье Корь Минздрав РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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