Какова ситуация в Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации в городе Петропавловске рассказали корреспонденты телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне около сотни человек вышли на главную площадь города. С ними встретились местные власти и прокуроры, конструктивного диалога не получилось и часть митингующих задержали. Сегодня же много людей можно увидеть в основном возле банкоматов, так как у жителей сейчас проблемы с наличными, люди пытаются снять хоть какие-то деньги. Отмечу, что общественный транспорт не приостанавливал свою работу», - сообщил корреспондент телеканала.

С видеообращением к населению выступил аким региона, где он отметил, что в регионе имеется достаточно сил и средств для отражения возможных террористических угроз. Кумар Аксакалов подчеркнул, что поступает информация о некоторых призывах к насильственным действиям на территории области со стороны отдельных лиц. Все эти попытки будут жестко пресечены и виновные лица понесут ответственность заявил Глава региона.