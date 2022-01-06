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    17:11, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Какова ситуация в Петропавловске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации в городе Петропавловске рассказали корреспонденты телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Накануне около сотни человек вышли на главную площадь города. С ними встретились местные власти и прокуроры, конструктивного диалога не получилось и часть митингующих задержали. Сегодня же много людей можно увидеть в основном возле банкоматов, так как у жителей сейчас проблемы с наличными, люди пытаются снять хоть какие-то деньги. Отмечу, что общественный транспорт не приостанавливал свою работу», - сообщил корреспондент телеканала.

    С видеообращением к населению выступил аким региона, где он отметил, что в регионе имеется достаточно сил и средств для отражения возможных террористических угроз. Кумар Аксакалов подчеркнул, что поступает информация о некоторых призывах к насильственным действиям на территории области со стороны отдельных лиц. Все эти попытки будут жестко пресечены и виновные лица понесут ответственность заявил Глава региона.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество ЧП-2022
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