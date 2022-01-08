Какова ситуация в Мунайлинском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Общественно-политическая ситуация в Мунайлинском районе Мангистауской области стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открыты все дороги, связывающие с областным центром - городом Актау.

В районе работают 20 станций заправки сжиженным газом, который реализуется по 50 тенге за литр.

Возобновилась работа супермаркетов. Однако существуют ограничения по времени работы из-за режима чрезвычайной ситуации. Восстановлена работа железнодорожного вокзала. Пассажирские поезда курсируют по расписанию.



