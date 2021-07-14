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    17:34, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Какова ситуация с водообеспечением в Кызылординской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с водообеспечением в Кызылординской области рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Кызылординской области в виду специфики возделывания сельхозкультур, водопотребление составляет 43% от республиканского уровня», - сказал Магзум Мирзгалиев.

    По данным ведомства, в Кызылординской области по заключенным договорам «О подаче поливной воды» между Кызылординским филиалом Казводхоза и сельхозтоваропроизводителями в 2020 году площадь посевов риса составила 90 тыс. га, а согласно программе развития АПК до 2021 года – 75 тыс. га, что превышает план посева на 15 тыс. га.

    Вместе с тем, расчеты показывают, что при соблюдении планового посева (75 тыс. га) по Кызылординской области экономия воды составила бы 586 млн.м3, что достаточно для полива новых 44 тыс. га с другими культурами, кроме риса.

    В 2021 году площадь посевов риса составило 84,4 тыс. га, снижение на 5,6 тыс. га по сравнению с 2020 годом.


    Теги:
    Кызылординская область Экология Минэкологии
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