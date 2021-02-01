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    12:59, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Какова ситуация с распространением COVID-19  в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря своевременно принятым ограничительным карантинным мерам город перешел в «желтую» зону по распространению коронавируса. Однако в городе продолжается регистрация случаев COVID-19 среди населения всех возрастов и контингента. Наблюдается рост заболеваемости в полтора раза или на 35% по сравнению с декабрем 2020 года», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

    Спикер добавила, что с начала января 2021 года зарегистрировано 3 763 случая коронавирусной инфекции, в декабре прошлого года - более 2 400 случаев.

    «За сутки зарегистрирован 61 случай инфекции, в том числе 44 случая с симптомами, 17 бессимптомных форм. Выявлено 65 очагов, в том числе 49 домашних, 16 организованных, отмечается снижение заболеваемости за последние недели по сравнению с предыдущими неделей на 80%. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 70,2», - резюмировала Сархат Бейсенова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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