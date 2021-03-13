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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:40, 13 Март 2021 | GMT +6

    Какова ситуация с онкологическими заболеваниями в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова ситуация по онкологическим заболеваниям в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, по итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) составила 173,5 на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах выявлено 32 526 новых заболевших. Снижение заболеваемости составило 11,4%.

    Контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных (2019 год – 186 326 пациент).

    В структуре онкологической заболеваемости на первом месте рак молочной железы (13,2%); на втором – рак легкого (10,4%), на третьем колоректальный рак (9,6%).

    56,0% в возрастной структуре заболевших – лица трудоспособного возраста.



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