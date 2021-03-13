Какова ситуация с онкологическими заболеваниями в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова ситуация по онкологическим заболеваниям в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, по итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) составила 173,5 на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах выявлено 32 526 новых заболевших. Снижение заболеваемости составило 11,4%.

Контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных (2019 год – 186 326 пациент).

В структуре онкологической заболеваемости на первом месте рак молочной железы (13,2%); на втором – рак легкого (10,4%), на третьем колоректальный рак (9,6%).

56,0% в возрастной структуре заболевших – лица трудоспособного возраста.



