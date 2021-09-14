Какова ситуация с коронавирусом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Атырауской области на 14 сентября рассказали в управлении здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, 77 человек заболели COVID-19 за сутки; 672 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 59 пациентов лежат в реанимации; 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 7 человек скончались за сутки; 2 691 пациент получает лечение на дому; 435 человек вылечились от COVID-19.

«В регионе продолжается компания по вакцинации населения. I компонентом вакцин от COVID-19 привиты 212 205 человек; II компонентом вакцин - 161 675 человек», - проинформировали в управлении здравоохранения Атырауской области.