Какова ситуация по коронавирусу в Нур-Султане на 18 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане зарегистрировано 18 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции у граждан Республики Казахстан в городе Нур-Султане. Все госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в пределах нормы. Ранее было доложено, что 17 марта зарегистрировано 17 новых случаев. Возрастная структура пациентов с наличием лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции - 78% или 14 человек в возрасте от 30 до 49 лет, два случая в возрасте от 50 до 59 лет, один случай в возрасте от 18 до 29 лет, и один подросток 14 лет», - сказала С.Кисикова.

По ее словам, из указанных лиц 4 человека находились в инфекционных блоках стационаров города. Это лица, которые были сняты с авиарейса из Италии и Южной Кореи, и были изолированы. Состояние их удовлетворительное, без клинических проявлений болезни. Одна пациентка находилась в инфекционном блоке с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести, в процессе диагностики была выявлена коронавирусная инфекция. Остальные 11 человек выявлены в ходе мониторинга лиц, прибывших из неблагополучных по данной инфекции стран и контактных лиц. Их состояние также без клинических проявлений.

Как сообщила С.Кисикова, проведена работа по выявлению лиц близкого контакта, то есть членов семей и лиц, находившихся в самолете на расстоянии двух сидений в любом направлении от заболевших коронавирусной инфекцией. По 16 новым случаям выявлены 32 члена семьи, из них госпитализированы 25, 6 переданы в регионы, где они изолированы. Один контактный инвалид первой группы оставлен на домашнем карантине. По пяти пациентам, которые прилетели самолетами, отработаны контактные по всем 4 рейсам, это 467 человек. Из них 428 найдены, ведется поиск 39 оставшихся. Госпитализированы 93 человека. За пределы страны выехал один, под домашний карантин помещены 267 человек.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления сообщила, что медицинские работники, работающие в медучреждениях, где лечат инфицированных коронавирусом, не покидают этих учреждений. Таких медработников более 60, им созданы условия для отдыха после работы.

Также С.Кисикова сообщила, что, с учетом опыта других стран, в городе Нур-Султане для карантина развернуты три стационара с общим количеством койкомест 1 051, а для больных 210 койкомест в инфекционном стационаре, из них 44 койкоместа реанимационного профиля. Количество койкомест реанимационного профиля может быть увеличено. В настоящее время в этих стационарах находятся 597 человек. Проведен ряд мероприятий для предупреждения внутрибольничного инфицирования.