Какова ситуация по коронавирусу в Казахстане 19 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 часов 19 марта в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает МАИ «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса , их них в г. Алматы – 19 случаев, г. Нур-Султан – 25 случаев. На стационарном карантине – 860 человек, на домашнем карантине – 2611 человек. Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Всего взято на мониторинг по всем категориям 2885 человек , из них по 1 «а» категории – 262 , по 1 «б» категории – 1766 , по 2 категории – 857 человек. Из 2885 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 724 человека. По состоянию на 19 марта остаются под мониторингом всего 2161 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Минздрава в Facebook.

По информации министерства, всего на 19 марта госпитализированы 157 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 47 человек; по 2 категории – 53 человека; по 3 категории – 57 человек.

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия. Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК», - дополнили в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация в мире

В мире всего зарегистрировано 218 660 случаев КВИ в 174 странах, в том числе в странах мира (кроме КНР) – 137 732 случаев (включая круизный лайнер ), (ежедневный прирост составил – 17,4 %) , из них – 5 705 летальных, показатель летальности – 4,1 %.

По 1 «а» категории:

в Италии – 35713 случаев, Иране – 17361 случай, Испании – 14769 случая, Германии – 12327 случая, Франции – 9134 случая.

По 1 «б» категории:

в КНР – 80928 случаев, Южной Корее – 8413 случаев, по странам Шенгена всего – 15801 случаев .

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Официальную информацию вы можете прочитать на сайте и официальной странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.