Какова себестоимость одной двухкомпонентной дозы вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Себестоимость одной двухкомпонентной дозы вакцины против коронавируса озвучил в ходе получения вакцины главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Себестоимость вакцины, которую вы сегодня получили, и себестоимость вакцины, которую будет выпускать Карагандинский завод – могли бы назвать цену?» - спросила журналист у Ерлана Киясова.

«По себестоимости они практически будут, наверное, за счет логистики. Практически равной. Но я скажу, что если мы будем в Караганде выпускать, есть, конечно, какие-то преимущества в этом. Во-первых, мы будем непосредственно участвовать в производстве, знать, контролировать весь цикл производства. Это к тому же очень хороший положительный опыт. Это позволит нам и дальше развивать этот опыт. Я думаю, что, возможно, кое-какие издержки, связанные с логистикой, конечно, будут», - сказал Ерлан Киясов.

Он напомнил, что для населения получение прививки против коронавируса бесплатно. Также Е. Киясов озвучил цену (себестоимость) одной двухкомпонентной дозы вакцины.

«Одна двухкомпонентная доза стоит 26 долларов (11021,4 тенге) на сегодняшний день. Это российская вакцина. В целом такой будет цена всей вакцины независимо от того, где она будет выпускаться: на территории России либо на территории Казахстана», - дополнил он.

Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.