Какова санитарно-эпидемиологическая ситуация в казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил, полковник медицинской службы Альбек Манабаев рассказал о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах и профилактических мерах в период весенней призывной кампании во время онлайн-брифинга Министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Альбек Манабаев, в настоящее время ситуация в Вооруженных силах по коронавирусной инфекции – стабильная.

«В течение двух последних недель не зарегистрировано ни одного нового случая. В целом по республике ситуация по коронавирусу стабилизируется. На днях все регионы страны перешли в «зеленую» зону по нераспространению коронавирусной инфекции», - напомнил начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора ВС.

Также он отметил, какие меры принимаются в Вооруженных силах по нераспространению коронавирусной инфекции.

«Все мероприятия, ранее намеченные, по нераспространению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах продолжаются. Основной действенной мерой остается ревакцинация. На сегодняшний день ревакцинацию в Вооруженных силах прошли 84% личного состава. Остальные 16% - это те люди, которые по сроку не подошли. Это, к примеру, первокурсники военных учебных заведений, военнослужащие срочной службы осеннего призыва. Они по прибытию получили вакцину оба компонента, но время для ревакцинации еще не подошло», - поделился спикер.

Вместе с тем Альбек Манабаев ответил на вопрос - все ли военнослужащие подвергаются ревакцинации или есть какие-либо ограничения.

«Ограничения, конечно, есть. Если есть медицинское противопоказание. Ограничения только такие. Так как военнослужащие все прекрасно понимают роль вакцинации, все получают ее добровольно с письменным уведомлением перед вакцинацией».

Отметим, что 1 марта в Казахстане началась призывная кампания. Спикер также объяснил, как будет обеспечиваться безопасность здоровья призывников в ходе данного мероприятия.

«Призывная кампания уже начата. Военнослужащие начинают прибывать в Вооруженные силы примерно с апреля. Те мероприятия, которые ранее установлены главным санитарным врачом, требования по ПЦР-тестированию молодого пополнения в призывных пунктах и по прибытию в воинские части остались. Сейчас мы планируем к приему очередного молодого пополнения, у нас имеется большой опыт, ведь мы во время пандемии этот процесс не останавливали, то есть эта ситуация знакома. По прибытию в воинские части мы планируем все молодое пополнение изолировать в течение 10 суток вместе с командой. В этот период будем проводить ПЦР-тестирование тем лицам, у которых нет вакцинации против Covid-19. Администрация молодого пополнения будет комплектоваться из тех людей, которые прошли медосмотр и ревакцинацию от коронавирусной инфекции», - отметил он.

По словам Альбека Манабаева, военно-медицинские части и учреждения имеют большой опыт по работе с коронавирусной инфекцией. Все необходимое медицинское имущество, дезинфекционные средства, антисептики и оборудование имеются, добавил спикер.

«В 2020 году четыре военно-медицинских учреждения были привлечены к оказанию медицинской помощи населению страны. Тогда в госпиталях Алматы, Нур-Султана, Талдыкоргана и Ушарала были излечены более 1 500 человек. Такая же ситуация в 2021 году. Военные госпитали Нур-Султана и Алматы были привлечены для оказания помощи гражданскому сектору системы здравоохранения. В наших госпиталях были излечены более 1 750 человек», - проинформировал начальник управления.

«Исходя из этого, мы можем сказать, что военно-медицинские части готовы к оказанию помощи, соответствующее оборудование у них имеется, опыт работы с больными Covid-19 также имеется. Кроме того, во исполнение указаний министра обороны в войска направлены телеграммы по профилактике и других инфекционных заболеваний, таких, как ОРВИ, грипп, менингит. В этом направлении мы тоже работаем. На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках – благополучная», - заключил Альбек Манабаев.



