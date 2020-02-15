Какова роль Казахстана на международной арене – мнение японского ученого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султан впервые прибыл ректор Академического института политических исследований (GRIPS), японский ученый в сфере международной политики Танака Акихико, который выразил мнение касательно роли нашей страны в международной политике и развития сотрудничества между Казахстаном и Японией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Танака Акихико провел лекции для Академии государственного управления при Президенте РК и Назарбаев университета. Он специализируется на теориях международных систем, современных международных отношениях в Восточной Азии, японско-американских отношениях и японско-китайских отношениях.

«Темы моих лекций касаются международной политики в Восточной Азии и Японии. В ходе своих лекций я рассказал о характеристиках Восточной Азии за последние четыре-три десятилетия. Восточная Азия охватывает Японию, Корейский полуостров, Китай и Юго-Восточную Азию. Также затронул экономическое развитие Восточной Азии. Экономическое развитие региона иногда называют «экономическим чудом Восточной Азии». В 1960-е годы большая часть Восточной Азии, кроме Японии, считалась бедной. Однако сегодня, как знаете, Восточная Азия является одним из динамически развивающихся регионов. Кроме того, мои лекции охватывают тему политической безопасности Восточной Азии», - рассказал Танака Акихико в беседе с корреспондентом агентства.

Ученый также отметил внешнюю политику Японии. По его словам, основы развития внешней политики Страны восходящего солнца начинается после Второй мировой войны, когда страна установила тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Таким образом, взаимодействуя с США, Япония прилагала свои усилия помочь развиваться восточноазиатскому региону.

Танака Акихико выразил свое мнение касательно того, на каком уровне развивается отношения Японии со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном.

«Нынешняя администрация при Премьер-Министре Японии Синдзо Абэ выдвигает новое видение под названием «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». Традиционно Япония следовала за центром тяжести мировой экономики. Хочу отметить, что Япония не игнорирует другие регионы, например, Центральную Азию. Япония вступила в диалог «Центральная Азия плюс Япония». Поэтому мы будем поддерживать крепкие отношения, в том числе и с Казахстаном», - подчеркнул ректор Академического института.

Отметим, в октябре прошлого года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Японию и принимал участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

В этой связи, по словам ученого, прошлогодний визит Елбасы подчеркивает высокий уровень отношений между двумя странами.

«Первый Президент Казахстана лично присутствовал на церемонии коронации императора в октябре. Я уверен, что народ Японии чувствуют дружбу, которую расширяет Нурсултан Назарбаев. Когда японцы оглядываются на древнюю историю, то можно заметить, как японский и казахский народы похожи. Также говоря о японском языке, есть сильные сходства и в языковой структуре», - отметил Т. Акихико.

Ректор GRIPS вместе с тем отметил и двустороннее сотрудничество в сфере образования.

«Отношения между студентами становятся все крепче. Фактом тому также является, что гражданин Японии на сегодня возглавляет Назарбаев Университет (Шигео Катсу – прим. автора). Я считаю, что в сфере дипломатии у нас нет проблем и никаких препятствий. Будущее двух народов – довольно яркое», - считает он.

Спикер также проинформировал, что казахстанцы проходят обучение в Институте политических исследований (GRIPS), который находится в Токио.

«Для меня честь, что мне предоставлена возможность читать лекции в Казахстане. Я руковожу Национальным институтом политических исследований, занимающимся обучением государственных служащих. В нашем институте каждый год желают проходить обучение и казахстанские граждане. К примеру, про прибытию в Нур-Султан я встретился с 9 выпускниками нашей школы. Уверен, что профессионалы в различных областях будут обучаться в нашем институте», - подчеркнул Танака Акихико.

Глава GRIPS также ответил на вопрос касательно роли Казахстана на международной арене, прокомментировав недавний визит Государственного секретаря США Майка Помпео в Нур-Султан.

«Казахстан является крупнейшей страной в Центральной Азии не только по площади, но и в сфере экономического развития. У вашей страны богатые ресурсы, что оказывает существенное влияние на развитие международных отношений. Говоря о сотрудничестве с США в целом, можно отметить, что при руководстве Дональда Трампа в некоторых странах могут быть различия в подходах международной политики. Но я думаю, что США - важная и влиятельная страна в мире. Я ожидаю, что Казахстан будет сотрудничать с США. При этом Первый Президент Нурсултан Назарбаев в международной политике известен как великий посредник. Верю, что Казахстан будет играть роль урегулирования различных действий между странами. Полагаю, что Казахстан в качестве основной страны Центральной Азии, в международном сообществе играет конструктивную роль», - заключил Т. Акихико.