Какова причина сбоя Ashyq и для чего создана платформа Aitu

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии» по техническим вопросам Хасангали Гаппаров рассказал журналистам о том, выясняются ли причины сбоя Ashyq и для чего создана платформа Aitu, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам было передано приложение Ashyq. Понятно, были проблемы, ежедневные обновления алгоритма. Мы подключили всех своих экспертов. Сейчас прилагаем усилия, чтобы исправить все. Так как это новое приложение, происходит много исправлений. Каждый день у нас меняются алгоритмы. В первые дни была маленькая нагрузка, потом она начала расти в геометрической прогрессии. Та технология, которая была заложена изначально, уже не работала. Мы начали все переписывать, заложили зерно на приложение, рассчитанное на большие масштабы. Мы многие части отредактировали. У нас сейчас есть Ashyq и аналог приложения Aitu», - рассказал Хасангали Гаппаров.

По его словам, если произойдет сбой в приложении Ashyq, казахстанцам будет доступен Aitu. Ничего не будет препятствовать населению заходить в заведения.

«Это готовая платформа, где мы могли разместить свое приложение. Так придумали альтернативу приложению Ashyq. Мы вкладываемся на все 100, чтобы обеспечить стабильную работу приложению», - заверил Хасангали Гаппаров.

Предвидев большие нагрузки, было запушено приложение Aitu.

«Мы не могли предугадать, до какого предела по масштабированию дойдет приложение. Потенциал не можем предугадать, пока не увидим на практике. Мы обезопасили себя, предвидели большие нагрузки. Для нас это очень важное приложение. Оно дает больше возможностей для работы в карантинное время», - отметил спикер.

По его словам, по вчерашнему сбою в системе Ashyq все данные переданы в уполномоченные органы. Результаты будут предоставлены позже. Однако уже сейчас 10-15 тысяч человек одновременно могут пользоваться приложением.