Какова подготовка энергетических предприятий к отопительному сезону сообщил Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подготовке энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабильного функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным Системным оператором на электрических станциях, завершен ремонт на четырех энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах», - сказал Болат Акчулаков.

Министр сообщил, что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов или 90 % от плана.

По электрическим сетям были запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20 201 км, а также 712 единиц высоковольтных подстанций.

«На сегодня выполнены ремонты 14 047 км линий электропередачи и 331 подстанций, что составляет 70 % – по линиям и 46 % – по подстанциям от годового плана соответственно. Ремонты электрических сетей завершаются в соответствии с утвержденными графиками», - добавил Болат Акчулаков.