РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:41, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Какова подготовка энергетических предприятий к отопительному сезону сообщил Болат Акчулаков

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подготовке энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях стабильного функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным Системным оператором на электрических станциях, завершен ремонт на четырех энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах», - сказал Болат Акчулаков.

    Министр сообщил, что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов или 90 % от плана.

    По электрическим сетям были запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20 201 км, а также 712 единиц высоковольтных подстанций.

    «На сегодня выполнены ремонты 14 047 км линий электропередачи и 331 подстанций, что составляет 70 % – по линиям и 46 % – по подстанциям от годового плана соответственно. Ремонты электрических сетей завершаются в соответствии с утвержденными графиками», - добавил Болат Акчулаков.


    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Отопительный сезон Энергетика Правительство
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!