Какова паводковая ситуация в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов и заместитель акима Бухар-Жырауского района Сапар Сатаев совершили облёт паводкоопасных участков Бухар-Жырауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе облёта осмотрены плотины «Миньковская», «Байкадам», «Кокпекты», «Баймырза», водохранилища Шокайское, Саранское, Чкаловское. Также обследованы состояния русел рек Нура, Шокай, Ошаганды, Сокур, Баймырза, Солонка.

На большинстве водных объектов наблюдается неполный ледостав, местами ледоход.

По данным космомониторинга, 30% территории Карагандинской области покрыто снегом.

Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из Самаркандского водохранилища - в объёме 20 куб. м/с при притоке 55 куб. м/с; из Интумакского водохранилища - 8 куб. м/с при притоке 74 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не делаются, приток составляет 7 куб. м/с.

На всех водохранилищах есть свободные объёмы.

«Утром 9 апреля в Нуринском районе из-за интенсивного поступления талых вод по руслам рек Кон и Жаманкон произошло ежегодное отсечение населённого пункта Ныгман, расположенного в поймах рек Кон и Нура, при входе в озеро Тенгиз. Транспортное сообщение есть с селом Коргалжин Акмолинской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Также из-за переливов прервано транспортное сообщение между населёнными пунктами Актубек и Куланотпес.

Эти переливы ежегодные. Угрозы подтопления населённым пунктам нет.

В сёлах есть достаточное количество продуктов питания и медикаментов.

Паводковая ситуация находится на контроле областного оперативного противопаводкового штаба.