НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова основная причина безработицы, об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов.

«Безработица – это естественный процесс. Она была, существует и будет существовать. Как раз категория безработных является основными ресурсом для открытия новых производств. Они оттуда заполняют свои ресурсы. Меняются отрасли экономики, направления, даже во время пандемии многие отрасли экономики перестроили свою работу: тот же гостиничный бизнес, те же пункты питания, официанты уволились, но появилась другая категория работников: курьеры, лица, оказывающие онлайн услуги. То есть, рынок быстро реагирует на внешнюю среду. Поэтому, когда меняются условия, если у человека нет навыков, он прекращает трудовые отношения», - прокомментировал вице-министр.

В этом ключе важно, чтобы люди могли быстро адаптироваться, научиться новым навыкам.

«Если работники готовы пройти краткосрочные курсы и освоить новый навык, они трудоустраиваются дальше. Но есть та категория, которая не может адаптироваться и числится в качестве безработных», - добавил Ержан Биржанов.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов рассказал о том, каков уровень безработицы в стране.



