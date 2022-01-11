Какова обстановка в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Обстановка в Мангистауской области стабильная, находится под контролем органов правопорядка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру области.

Обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Организовано патрулирование сотрудников полиции с общественными помощниками.

За сутки выявлены 70 граждан, оказавшиеся на улице в комендантский час. В отношении 13 молодых людей, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность, и бесцельно бродивших по улице, составлены протоколы об административном правонарушении. С остальными проведена разъяснительная беседа.

«Наша главная цель – обеспечить порядок на улицах, мы внимательны к каждому жителю. Выражаю отдельную благодарность гражданам, которые с пониманием относятся к законным требованиям сотрудников полиции и четко соблюдают режим комендантского часа», - сказал комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

Продолжается несение службы на 8 блокпостах, перекрывающих основные подъезды к городам Актау и Жанаозен и въезд в пос.Бейнеу со стороны Атырауской области.

За сутки совершено 1 мелкое хищение.

В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросу выдачи пропусков, центр по их выдаче перенесен в здание Мангистауской областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сидиыкова, расположенное по адресу: г.Актау, 19 «а» микрорайон, здание 1/2.

Предприятия региона работают в штатном режиме, ограничения действуют только на период комендантского часа.

При этом, в условиях введенного режима чрезвычайного положения, любой житель, находящийся вне жилища в любое время суток обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

По-прежнему работает колл-центр по номеру – 109.

Напомним, город патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих, вооруженные автоматическим оружием, на специальном автотранспорте.