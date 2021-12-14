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Какова обеспеченность по основным видам продтоваров в Казахстане

14 Декабря 2021 10:22
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Какова обеспеченность по основным видам продтоваров в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова на сегодня обеспеченность внутреннего рынка по основным видам продовольственных товаров, рассказал глава МСХ РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством сельского хозяйства ведется мониторинг обеспеченности внутреннего рынка по 29 основным видам продовольственных товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

Согласно озвученным данным, по основным видам продовольственных товаров обеспеченность внутреннего рынка за счет отечественного производства составляет порядка 85%, такие товары как мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба, еще зависят от импорта.

Так, в 2021 году по сравнение с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение производство сыров и творогов на 18,6% (с 32 тысяч тонн до 45,3 тысячи тонн), колбасных изделий на 9,5% (с 58,7 тысячи тонн до 68,4 тысячи тонн), яблок на 7% (с 259 тысяч тонн до 282,1 тысячи тонн, мясо птицы на 27% (с 235,3 тысячи тонн до 282,1 тысячи тонн), сахара на 28,9% (с 140 тысяч тонн до 335 тысяч тонн), рыбы на 10,1% (с 61 тысячи тонн до 71 тысячи тонн).



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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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