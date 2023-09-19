Отопительный сезон на носу, а на объектах не завершен ремонт

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев доложил о готовности к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона министерством ведется постоянный мониторинг готовности объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда. Касательно подготовки объектов образования. В срок до 1 сентября, к началу учебного года, все объекты образования должны были быть готовы к отопительному сезону. По информации, предоставленной акиматами регионов, на сегодня готовность объектов образования составляет 99,6%, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

Согласно озвученным данным, по 42 объектам образования в 8 регионах работы еще ведутся. В том числе, по 24 объектам идет капитальный ремонт. По оставшимся объектам не завершены ремонтные работы по системам отопления.

По объектам здравоохранения готовность составляет 98,9% (план – 5 607, факт – 5 545). По 62 объектам в 9 регионах работы продолжаются. Наибольшее количество неподготовленных объектов наблюдается в области Абай (28), Актюбинской (12), Атырауской (6) областях.

Что касается подготовки жилищного фонда, то в 47 тыс. жилых домах подготовительные работы завершены, что составляет 94% (план – 50 085). Порядка 3 тыс. жилых домов (2 993) еще не подготовлены к осенне-зимнему периоду. Низкие темпы готовности отмечаются в Мангистауской области (891 жидых домов), городах Шымкент (478 жилых домов) и Алматы (331 жилых дома), - заявил Канат Шарлапаев.

Министр отметил, что до конца сентября текущего года необходимо было завершить ремонтные работы на инженерной инфраструктуре. В целом по республике за счет всех источников финансирования запланирован ремонт 573 км тепловых сетей. На сегодняшний день отремонтировано 498 км или 86,8% от плана. В Алматинской (47,3%), Мангистауской (54,7%) и Атырауской (65,3%) областях ремонт тепловых сетей выполнен менее чем на 70%.

В текущем году на реконструкцию 133 км тепловых сетей из республиканского бюджета выделено 109,5 млрд тенге (в том числе целевые трансферты – 72,4 млрд тенге, резерв Правительства – 36,2 млрд тенге, бюджетный кредит – 0,9 млрд тенге).

- На сегодня работы выполнены на 78%, или проложено 103 км тепловых сетей. В ряде регионов имеются 10 проблемных участков, на которых наблюдается низкий темп ремонтных работ и есть риски незавершения работ в установленный срок. Мангистауской области выделено 3,5 млрд тенге на реализацию 2 проектов (1 проект переходящий). На сегодня проложено всего лишь 100 метров при плане 5,1 км. Отсутствует необходимый объем трубной продукции (срок поставки 20 сентября). Аналогичная ситуация по Северо-Казахстанской области, в Петропавловске по 1 проекту (переходящий) проложено 200 метров при плане 1,3 км (срок поставки 30 сентября). Кроме того, по 2 проектам в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также по одному проекту в Шымкенте исполнение составляет менее 70%, - уточнил Канат Шарлапаев.

Министр промышленности и строительства также добавил, что по вышеуказанным проектам имеется высокий риск незавершения ремонтных работ и ухудшения качества и надежности предоставляемых услуг теплоснабжения в отопительный сезон. В этой связи, местным исполнительным органам необходимо в оперативном порядке принять действенные меры по завершению проектов.





