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    08:27, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какова эпидситуация в регионах Казахстана на 7 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 7 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.








    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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