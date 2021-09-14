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    09:41, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какова эпидситуация в регионах Казахстана на 14 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская область.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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